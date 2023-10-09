Кремль анонсировал напряженную неделю у Путина

Песков анонсировал напряженную неделю у президента Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал напряженную неделю у президента России Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

В понедельник, 9 октября, у главы государства пройдет несколько встреч и совещаний, одна из бесед состоится с министром культуры России Ольгой Любимовой. Ожидается, что на встрече будут обсуждать вопросы, связанные с новыми регионами страны — Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

Песков также сообщил, что в графике Путина пока нет контактов с руководством Израиля и Палестины, но они могут быть оперативно согласованы при необходимости.