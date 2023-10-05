В Кремле анонсировали содержательное и важное выступление Путина

Песков: выступление Путина на Валдайском форуме будет содержательным и важным

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 октября, выступит с содержательным и важным выступлением на Валдайском форуме. Выступление анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Те международные условия [которые сейчас наблюдаются в мире], та международная турбулентность, транзитный переход — все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента», — сказал пресс-секретарь президента.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 2 по 5 октября. Выступление главы государства состоится в последний его день после 14:00 по мск. Подробностей о содержании выступления Песков не привел.