Анонсировано выступление Путина в октябре

Президент Путин выступит 5 октября на заседании Валдайского форума

Президент России Владимир Путин 5 октября выступит на пленарном заседании Валдайского форума. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, выступление предварительно запланировано на середину дня. «В два часа, по-моему», — сказал Песков, но не стал уточнять тему.

Кремль также сообщает, что 4 октября президент в режиме видеоконференции проведёт заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» и встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года».

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи со 2 по 5 октября.

12 сентября Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.