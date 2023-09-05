В Кремле анонсировали выступление Путина на Восточном экономическом форуме

Песков: президент Путин выступит на Восточном экономическом форуме 12 сентября

Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября. С таким анонсом выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что глава государства посетит Дальний Восток. «Как всегда, это будут весьма и весьма насыщенные дни. Могу лишь сказать, что пленарная будет 12 сентября. Запланирована она на три часа по владивостокскому времени», — заявил Песков.

Представитель Кремля допустил, что участников Восточного экономического форума ожидает интересное обсуждение.

Окончательные нюансы программы главы государства в рамках ВЭФ, по данным Пескова, еще согласовываются.

VIII Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университет.

Ранее сообщалось, что Путин направил приветствие участникам ВЭФ.