Путин заявил о донесении позиций России на «Валдае»

Президент России Путин о Валдайском форуме: я не пытался никого учить

Президент России Владимир Путин заявил, что не пытался никого учить во время своей речи на Валдайском форуме. Об этом стало известно из отрывка программы «Москва. Кремль. Путин», который опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Я даже не пытался никого учить»,—- ответил президент.

По словам главы государства, он постарался донести до слушателей и своих коллег позицию руководства страны и России в целом.

Владимир Путин выступил с речью на Валдайском форуме 5 октября. Анонсируя выступление главы государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что выступление президента будет содержательным и важным. По его мнению, каждый раз выступление Путина на Валдайском форуме является событием мирового масштаба, все с вниманием следят за ним.