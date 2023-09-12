Анатолий Чубайс не стал отвечать на критику Путина его работы в «Роснано»

Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) раскритиковал бывшего российского чиновника Анатолия Чубайса. Президента спросили, как он оценивает поступки «независимого исследователя из Глазго», под которым имели в виду покинувшего страну после начала СВО политика, и Путин последовательно прошелся по нему — и из-за отъезда за границу, и по поводу его работы на посту главы «Роснано». Чубайс отказался реагировать на высказывания Путина. При этом где сейчас находится экс-чиновник, точно не известно.

За что Путин раскритиковал Чубайса?

Отвечая на вопрос ведущего заседания Ильи Доронова, российский лидер рассказал о недоумении, которое возникло у него из-за отъезда бывшего чиновника. По словам Путина, он не понимает, зачем Чубайс покинул Россию. Сам же отъезд Чубайса глава государства описал словом «удрал».

Анатолий Борисович там зачем-то прячется... Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то, живет там где-то... Зачем он это делает, я не понимаю, чего он удрал Владимир Путин

Президент не уточнил, что было изображено на показанной ему фотографии.

При этом Путин высказал предположение о причине «бегства» Чубайса из России, — президент не исключил, что оно могло быть связано с деятельностью Чубайса на посту главы корпорации «Роснано».

«Может быть, [бегство] связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры?» — предположил Путин, отметив, что уголовного дела из-за дыры в бюджете «Роснано» не заведено.

Может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому и перешел, в Израиле даже перешел на нелегальное положение. На фига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю Владимир Путин

Путин также ответил на слова модератора о Чубайсе как «исследователе из Глазго» — президент сообщил, что уважает ученых, кроме тех случаев, когда они занимаются «дурачествами».

Чубайс в годы руководства «Роснано» Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Труды Чубайса он, по собственным словам, не читал, но предположил, что там может быть написано что-то дельное.

Почему Чубайса на ВЭФ назвали исследователем из Глазго?

Определение Чубайса как «независимого исследователя» из центрального города Шотландии связано с тем, что бывший чиновник сам назвал себя так в синопсисе научной статьи «Неплатежи в pоссийской экономике 1990-х: непредвиденный институт», написанной им за пределами России.

О британском гражданстве Чубайса СМИ ничего не известно. Родился он в городе Борисов Белорусской ССР.

Подпись к статье вызвала широкий общественный резонанс — российские публицисты написали ряд ироничных статей, в которых высмеяли идентичность Чубайса, принятую им после отъезда из России.

Вскоре аналогичный резонанс вызвала переписанная биография сооснователя компании «Яндекс» Аркадия Воложа, который затушевал любые свои связи с Россией. В новой версии жизнеописания на сайте бизнесмена он назван «родившимся в Казахстане израильским предпринимателем».

Анатолий Чубайс решил не отвечать Путину на критику

Когда с бывшим чиновником связались сотрудники российских СМИ, Чубайс ответил на запрос, однако ушел от прямого ответа. Экс-глава «Роснано» не стал комментировать ни заявления президента о дыре в бюджете госкорпорации, ни его слова о бегстве или о Моше Израилевиче.

Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного Анатолий Чубайс

При этом ранее Чубайс отвечал на слухи, связанные с его персоной. Так, в мае 2023 года он отверг как получение долгосрочных документов на право проживание в Израиле, так и приобретение недвижимости в стране.

В чем виноват Чубайс? Во всем. Так гласит один из самых долгоживущих политических мемов 1990-2000-х годов. Впервые эта фраза прозвучала в 1996 году в сатирической телепередаче «Куклы» (НТВ), персонажами которой были политики-игрушки. Ироничную фразу о Чубайсе вложили в уста кукольному президенту Борису Ельцину, который произносил ее в сгоревшем автобусе. «Во всем виноват Чубайс. Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо», — говорил персонаж Ельцина. Изначально реплика кукольного Ельцина была основана на формулировке, с которой Чубайс был в январе 1996 года уволен с должности первого заместителя председателя правительства. В указе президента значилось, что отставка стала следствием низкой требовательности к подведомственным федеральным ведомствам и невыполнения ряда поручений президента. Позже конструкцию о вине Чубайса во всем использовала российская оппозиция, в конце 1990-х и начале 2000-х годов состоявшая из коммунистов и националистов. Сам Чубайс признавался, что ему не нравилась роль козла отпущения. «Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я», — говорил политик.

Где сейчас Чубайс?

Вскоре после выступления Путина на пленарном заседании ВЭФ журналисты опубликовали снимок, на котором Чубайс запечатлен в аэропорту Риги. На фотографии тепло одетый бывший чиновник катил за собой чемодан в сторону терминала. СМИ предположили, что Чубайс мог направляться в Нидерланды или Турцию — именно в эти две страны были запланированы рейсы из аэропорта Риги в тот момент, когда была сделана фотография.

Предполагается, что в Риге Чубайс находился последние несколько дней — другой снимок с Чубайсом в Латвии был опубликован журналистами 9 сентября. Но действительно ли Чубайс был там в эти дни — неизвестно.

До этого Чубайс попадал в объективы фотографов в других странах — в Израиле, где он посещал здание МВД, и в Турции, где бывшего чиновника видели у банкомата с женой, Авдотьей Смирновой.

Чубайс и Путин Фото: Сергей Гусев / РИА Новости

Кроме того, известно, что некоторое время Чубайс провел в Германии, где проходил реабилитацию после лечения синдрома Гийена — Барре, который при тяжелом течении болезни может вызывать паралич.

При этом глава КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя перемещения Чубайса, отмечал, что лучшим местом для бывшего чиновника является Магадан — известное место ссылки и заключения.

Кем был Чубайс в России?

В политику Анатолий Чубайс пришел из науки еще до распада СССР. В начале девяностых он был заместителем и первым заместителем председателя исполкома Ленинградского городского совета народных депутатов, а затем стал главным экономическим советником первого мэра Ленинграда Анатолия Собчака.

В 1991 году Чубайс возглавлял комитет по управлению госимуществом, а через год он стал вице-премьером в правительстве реформатора Егора Гайдара, позже он возглавлял администрацию президента. Руководитель администрации Ельцина Валентин Юмашев вспоминал, что именно Чубайс, работавший с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге у Собчака, предложил Путина как сильного руководителя в администрацию.

Анатолий Чубайс и Борис Ельцин Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Последний пост чиновника — кресло главы госкорпорации «Роснано». Одновременно с этим Чубайс являлся специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Чубайс покинул посты и должности.

Чиновник имел отношение к обеим волнам приватизации и запомнился россиянам прогнозом цены ваучера. По несбывшемуся предсказанию Чубайса, за один ваучер можно было бы купить два автомобиля «Волга». Из-за участия в приватизации экс-чиновника обвиняют в развале российской экономики.