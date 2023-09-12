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19:45, 12 сентября 2023Россия

Путин считает, что Чубайс удрал. Где сейчас самый скандальный политик России 1990-х?

Анатолий Чубайс не стал отвечать на критику Путина его работы в «Роснано»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) раскритиковал бывшего российского чиновника Анатолия Чубайса. Президента спросили, как он оценивает поступки «независимого исследователя из Глазго», под которым имели в виду покинувшего страну после начала СВО политика, и Путин последовательно прошелся по нему — и из-за отъезда за границу, и по поводу его работы на посту главы «Роснано». Чубайс отказался реагировать на высказывания Путина. При этом где сейчас находится экс-чиновник, точно не известно.

За что Путин раскритиковал Чубайса?

Отвечая на вопрос ведущего заседания Ильи Доронова, российский лидер рассказал о недоумении, которое возникло у него из-за отъезда бывшего чиновника. По словам Путина, он не понимает, зачем Чубайс покинул Россию. Сам же отъезд Чубайса глава государства описал словом «удрал».

Анатолий Борисович там зачем-то прячется... Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то, живет там где-то... Зачем он это делает, я не понимаю, чего он удрал

Владимир Путин

Президент не уточнил, что было изображено на показанной ему фотографии.

При этом Путин высказал предположение о причине «бегства» Чубайса из России, — президент не исключил, что оно могло быть связано с деятельностью Чубайса на посту главы корпорации «Роснано».

«Может быть, [бегство] связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры?» — предположил Путин, отметив, что уголовного дела из-за дыры в бюджете «Роснано» не заведено.

Может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому и перешел, в Израиле даже перешел на нелегальное положение. На фига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю

Владимир Путин

Путин также ответил на слова модератора о Чубайсе как «исследователе из Глазго» — президент сообщил, что уважает ученых, кроме тех случаев, когда они занимаются «дурачествами».

Чубайс в годы руководства «Роснано»

Чубайс в годы руководства «Роснано»

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Труды Чубайса он, по собственным словам, не читал, но предположил, что там может быть написано что-то дельное.

Почему Чубайса на ВЭФ назвали исследователем из Глазго?

Определение Чубайса как «независимого исследователя» из центрального города Шотландии связано с тем, что бывший чиновник сам назвал себя так в синопсисе научной статьи «Неплатежи в pоссийской экономике 1990-х: непредвиденный институт», написанной им за пределами России.

О британском гражданстве Чубайса СМИ ничего не известно. Родился он в городе Борисов Белорусской ССР.

Подпись к статье вызвала широкий общественный резонанс — российские публицисты написали ряд ироничных статей, в которых высмеяли идентичность Чубайса, принятую им после отъезда из России.

Вскоре аналогичный резонанс вызвала переписанная биография сооснователя компании «Яндекс» Аркадия Воложа, который затушевал любые свои связи с Россией. В новой версии жизнеописания на сайте бизнесмена он назван «родившимся в Казахстане израильским предпринимателем».

Анатолий Чубайс решил не отвечать Путину на критику

Когда с бывшим чиновником связались сотрудники российских СМИ, Чубайс ответил на запрос, однако ушел от прямого ответа. Экс-глава «Роснано» не стал комментировать ни заявления президента о дыре в бюджете госкорпорации, ни его слова о бегстве или о Моше Израилевиче.

Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного

Анатолий Чубайс

При этом ранее Чубайс отвечал на слухи, связанные с его персоной. Так, в мае 2023 года он отверг как получение долгосрочных документов на право проживание в Израиле, так и приобретение недвижимости в стране.

В чем виноват Чубайс?

Во всем.

Так гласит один из самых долгоживущих политических мемов 1990-2000-х годов. Впервые эта фраза прозвучала в 1996 году в сатирической телепередаче «Куклы» (НТВ), персонажами которой были политики-игрушки. Ироничную фразу о Чубайсе вложили в уста кукольному президенту Борису Ельцину, который произносил ее в сгоревшем автобусе.

«Во всем виноват Чубайс. Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо», — говорил персонаж Ельцина.

Изначально реплика кукольного Ельцина была основана на формулировке, с которой Чубайс был в январе 1996 года уволен с должности первого заместителя председателя правительства. В указе президента значилось, что отставка стала следствием низкой требовательности к подведомственным федеральным ведомствам и невыполнения ряда поручений президента.

Позже конструкцию о вине Чубайса во всем использовала российская оппозиция, в конце 1990-х и начале 2000-х годов состоявшая из коммунистов и националистов.

Сам Чубайс признавался, что ему не нравилась роль козла отпущения. «Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я», — говорил политик.

Где сейчас Чубайс?

Вскоре после выступления Путина на пленарном заседании ВЭФ журналисты опубликовали снимок, на котором Чубайс запечатлен в аэропорту Риги. На фотографии тепло одетый бывший чиновник катил за собой чемодан в сторону терминала. СМИ предположили, что Чубайс мог направляться в Нидерланды или Турцию — именно в эти две страны были запланированы рейсы из аэропорта Риги в тот момент, когда была сделана фотография.

Предполагается, что в Риге Чубайс находился последние несколько дней — другой снимок с Чубайсом в Латвии был опубликован журналистами 9 сентября. Но действительно ли Чубайс был там в эти дни — неизвестно.

До этого Чубайс попадал в объективы фотографов в других странах — в Израиле, где он посещал здание МВД, и в Турции, где бывшего чиновника видели у банкомата с женой, Авдотьей Смирновой.

Чубайс и Путин

Чубайс и Путин

Фото: Сергей Гусев / РИА Новости

Кроме того, известно, что некоторое время Чубайс провел в Германии, где проходил реабилитацию после лечения синдрома Гийена — Барре, который при тяжелом течении болезни может вызывать паралич.

При этом глава КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя перемещения Чубайса, отмечал, что лучшим местом для бывшего чиновника является Магадан — известное место ссылки и заключения.

Кем был Чубайс в России?

В политику Анатолий Чубайс пришел из науки еще до распада СССР. В начале девяностых он был заместителем и первым заместителем председателя исполкома Ленинградского городского совета народных депутатов, а затем стал главным экономическим советником первого мэра Ленинграда Анатолия Собчака.

В 1991 году Чубайс возглавлял комитет по управлению госимуществом, а через год он стал вице-премьером в правительстве реформатора Егора Гайдара, позже он возглавлял администрацию президента. Руководитель администрации Ельцина Валентин Юмашев вспоминал, что именно Чубайс, работавший с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге у Собчака, предложил Путина как сильного руководителя в администрацию.

Анатолий Чубайс и Борис Ельцин

Анатолий Чубайс и Борис Ельцин

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Последний пост чиновника — кресло главы госкорпорации «Роснано». Одновременно с этим Чубайс являлся специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Чубайс покинул посты и должности.

Чиновник имел отношение к обеим волнам приватизации и запомнился россиянам прогнозом цены ваучера. По несбывшемуся предсказанию Чубайса, за один ваучер можно было бы купить два автомобиля «Волга». Из-за участия в приватизации экс-чиновника обвиняют в развале российской экономики.

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    Марк Леонов
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