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16:25, 12 сентября 2023Россия

Чубайс решил не отвечать на резкие слова Путина о нем

Чубайс не стал отвечать на резкие слова Путина об итогах его работы в «Роснано»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс решил не отвечать на резкие слова президента России Владимира Путина о нем и об итогах его работы в корпорации. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), глава государства заявил, что бывший руководитель компании «удрал» из России и прячется. По его словам, такие действия Чубайса могут быть связаны с неудачами в «Роснано», так как за то время, когда он ее возглавлял, там образовалась «огромная финансовая дыра».

«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», — сказал Чубайс.

23 марта 2022 года стало известно, что бывший глава «Роснано» покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития. В тот же день его вместе с супругой заметили в Стамбуле.

Позже СМИ писали, что Чубайс получил израильское гражданство. При этом он эту информацию опроверг.

12 сентября 2023 года также появилась информация о том, что бывшего главу «Роснано» заметили в аэропорту Риги.

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    Евгения Куликова
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