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11:40, 21 сентября 2023Россия

Чубайсу припомнили пять его главных «грехов»

Писатель и журналист Проханов: Чубайсу припомнят пять его «грехов»
Начало событий в новости Путин считает, что Чубайс удрал. Где сейчас самый скандальный политик России 1990-х?

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Россия припомнит бывшему чиновнику Анатолию Чубайсу его «грехи». Об этом в колонке для газеты «Завтра» заявил писатель и журналист, главный редактор газеты Александр Проханов.

Проханов назвал Чубайса «политической падалью» и напомнил, что тот несет ответственность за ряд «злодеяний», из которых он выделил пять главных: залоговые аукционы, создание «либеральной диктатуры», создание культа первого президента страны Бориса Ельцина, разрушение энергетической инфраструктуры России и создание корпорации «Роснано», которую Проханов назвал «гигантской пробоиной в государственном бюджете».

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«Чубайс (...) выброшен на посрамление, и множество грифов, больших и малых, слетаются (...) норовя клюнуть его. Та же доля ожидает Бориса Ельцина», — предрек Проханов.

Однако писатель сообщил, что это будет потом, а пока страна, одетая в бронежилет, борется с демонами и ведет контрбатарейную борьбу с США — и победит.

В чем виноват Чубайс?

Во всем.

Так гласит один из самых долгоживущих политических мемов 1990-2000-х годов. Впервые эта фраза прозвучала в 1996 году в сатирической телепередаче «Куклы» (НТВ), персонажами которой были политики-игрушки. Ироничную фразу о Чубайсе вложили в уста кукольному президенту Борису Ельцину, который произносил ее в сгоревшем автобусе в эпизоде «Заложники».

«Во всем виноват Чубайс. Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо», — говорил персонаж Ельцина.

Изначально реплика кукольного Ельцина была основана на формулировке, с которой Чубайс был в январе 1996 года уволен с должности первого заместителя председателя правительства.
В указе президента значилось, что отставка стала следствием низкой требовательности к подведомственным федеральным ведомствам и невыполнения ряда поручений президента.

Позже конструкцию о вине Чубайса во всем использовала российская оппозиция, в конце 1990-х и начале 2000-х годов состоявшая из коммунистов и националистов.

Сам Чубайс признавался, что ему не нравилась роль козла отпущения. «Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось так, что это я», — говорил политик.

Чубайс являлся одним из идеологов и руководителей экономических реформ в 1990-х годах в России. В разное время он работал главой комитета по управлению государственным имуществом, заместителем руководителя Кабинета министров, главой администрации президента, а также министром финансов.

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    Марк Леонов
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