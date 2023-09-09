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13:41, 9 сентября 2023Россия

Чубайса заметили в Риге

Журналист Барабанов опубликовал фото бывшего главы «Роснано» Чубайса в Риге

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса заметили в Риге. Его фото публикует журналист Илья Барабанов в Telegram-канале.

На кадрах виден Чубайс, сидящий за столом в одном из кафе. Утверждается, что фото сделано в рижском парке Зиедоньдарс.

В марте Чубайса заметили вместе с женой у банкомата в Стамбуле. Издание «Коммерсантъ» опубликовало фото, на которое попал похожий на бывшего чиновника человек. Ранее в тот же день стало известно, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны. Позже его якобы заметили в одном из ресторанов Стамбула в компании актрисы Паулины Андреевой, жены режиссера Федора Бондарчука

В мае Чубайса с женой, режиссером Авдотьей Смирновой, заметили в МВД Израиля. Утверждалось, что Чубайс получил израильское гражданство, однако позже он сам опроверг это.

После того как Чубайс покинул Россию, он начал представляться британским ученым. Он опубликовал статью под названием «Неплатежи в pоссийской экономике 1990-х: непредвиденный институт» в журнале «Вопросы экономики». В разделе информации об авторе Чубайс представлен как «независимый исследователь из Великобритании, Глазго»

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    Анастасия Шейкина
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