Зюганов назвал подходящее для Чубайса место

Глава КПРФ Зюганов заявил, что экс-чиновник Чубайс давно должен быть в Магадане

Магадан является наиболее подходящим местом для бывшего российского чиновника Анатолия Чубайса. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов после послания президента России Владимира Путина. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

По мнению политика, Чубайс должен быть там уже давно. В каком качестве Чубайс должен находиться в Магадане, глава КПРФ не пояснил.

Чубайса часто обвиняют в проведении нечестной приватизации с помощью ваучеров, а также в экономическом кризисе в России в 90-е годы. «Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я», — реагировал сам чиновник на фразу «во всем виноват Чубайс».

В 1991 году Чубайс возглавлял комитет по управлению госимуществом, через год он стал вице-премьером в правительстве реформатора Егора Гайдара, позже он возглавлял администрацию президента, а последний пост чиновника — кресло главы госкорпорации «Роснано». В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, он покинул пост.

Чиновник имел отношение к обеим волнам приватизации и запомнился россиянам прогнозом цены ваучера. По несбывшемуся предсказанию Чубайса, за один ваучер можно было бы купить два автомобиля «Волга».

Магадан являлся административным центром Колымского округа в составе Якутской АССР, прекратившего свое существование в 1930 году. Колыма была известна как место ссылки и заключения, эту славу поддержала сформированная в 1953 году Магаданская область. В СССР в этой местности располагались множество исправительно-трудовых лагерей.