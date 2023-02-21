Зюганов назвал подходящее для Чубайса место
Магадан является наиболее подходящим местом для бывшего российского чиновника Анатолия Чубайса. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов после послания президента России Владимира Путина. Его слова приводит Telegram-канал Shot.
По мнению политика, Чубайс должен быть там уже давно. В каком качестве Чубайс должен находиться в Магадане, глава КПРФ не пояснил.
Чубайса часто обвиняют в проведении нечестной приватизации с помощью ваучеров, а также в экономическом кризисе в России в 90-е годы. «Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я», — реагировал сам чиновник на фразу «во всем виноват Чубайс».
В 1991 году Чубайс возглавлял комитет по управлению госимуществом, через год он стал вице-премьером в правительстве реформатора Егора Гайдара, позже он возглавлял администрацию президента, а последний пост чиновника — кресло главы госкорпорации «Роснано». В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, он покинул пост.
Чиновник имел отношение к обеим волнам приватизации и запомнился россиянам прогнозом цены ваучера. По несбывшемуся предсказанию Чубайса, за один ваучер можно было бы купить два автомобиля «Волга».
Магадан являлся административным центром Колымского округа в составе Якутской АССР, прекратившего свое существование в 1930 году. Колыма была известна как место ссылки и заключения, эту славу поддержала сформированная в 1953 году Магаданская область. В СССР в этой местности располагались множество исправительно-трудовых лагерей.