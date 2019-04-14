Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»

Глава правления корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал о своем отношении к фразе «во всем виноват Чубайс». Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает РБК.

Отвечая на соответствующий вопрос, Чубайс признал, что «1990-е годы были тяжелейшим периодом для десятков миллионов людей» и что людям нужно, чтобы «кто-то был виноват».

«Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я, я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы-яги и Кощея Бессмертного, ну, сложилось, значит, сложилось. Будем жить с этим», — сказал он.

В 1990-е годы Чубайс в разное время работал главой комитета по управлению государственным имуществом, заместителем руководителя Кабинета министров, главой администрации президента, а также министром финансов.

Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые была произнесена в сатирической программе «Куклы» в эфире НТВ. Ее основой стала похожая формулировка президента Бориса Ельцина, с которой в январе 1996 года он отправил Чубайса в отставку с должности первого заместителя председателя правительства в связи с «низкой требовательностью [Чубайса] к подведомственным федеральным ведомствам и невыполнением [им] ряда поручений президента России».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!