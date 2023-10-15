Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 15 октября 2023Мир

Опубликованы фото Чубайса в Израиле за разбором гуманитарной помощи

Журналист Венедиктов: Чубайс в Израиле занялся разбором гуманитарки пострадавшим
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс занялся разбором гуманитарной помощи пострадавшим от атаки палестинского движения ХАМАС. Соответствующие фотографии опубликовал журналист, бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (включен Минюстом в список иностранных агентов) в Telegram.

На нескольких снимках запечатлен Чубайс рядом с автомобилем и в окружении коробок с вещами. По словам Венедиктова, бывшему главе «Роснано» помогает в этом его жена, режиссер Авдотья Смирнова.

11 октября стало известно, что Чубайс вернулся в Израиль после поездки в Дубай.

До этого президент России Владимир Путин, рассуждая о Чубайсе, отметил, что «он удрал».

Утром 7 октября бойцы ХАМАС из сектора Газа атаковали территорию Израиля. В ответ израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле обвинили замгенсека ООН в «намеренной слепоте»

    Палестина назвала условие для прекращения конфликта с Израилем

    В Киеве раскрыли положение ВСУ под Купянском

    В Израиле сняли на видео работу новейшего лазерного ПВО «Железный луч»

    Стало известно количество находящихся в плену у ХАМАС людей

    Футболист «Ниццы» извинился за поддержку Палестины

    Опубликованы фото Чубайса в Израиле за разбором гуманитарной помощи

    Раскрыта причина появления грифонов на столичных зданиях

    В США заявили о сдержанной политике Путина на Украине

    На Украине сообщили об усталости Запада от конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости