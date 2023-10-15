Опубликованы фото Чубайса в Израиле за разбором гуманитарной помощи

Журналист Венедиктов: Чубайс в Израиле занялся разбором гуманитарки пострадавшим

Экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс занялся разбором гуманитарной помощи пострадавшим от атаки палестинского движения ХАМАС. Соответствующие фотографии опубликовал журналист, бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (включен Минюстом в список иностранных агентов) в Telegram.

На нескольких снимках запечатлен Чубайс рядом с автомобилем и в окружении коробок с вещами. По словам Венедиктова, бывшему главе «Роснано» помогает в этом его жена, режиссер Авдотья Смирнова.

11 октября стало известно, что Чубайс вернулся в Израиль после поездки в Дубай.

До этого президент России Владимир Путин, рассуждая о Чубайсе, отметил, что «он удрал».

Утром 7 октября бойцы ХАМАС из сектора Газа атаковали территорию Израиля. В ответ израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны.