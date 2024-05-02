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23:08, 2 мая 2024Наука и техника

Рогозин назвал Чубайса врагом России

Дмитрий Рогозин назвал экс-главу «Роснано» Чубайса врагом, ненавидящим Россию
Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса врагом России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так Рогозин прокомментировал сообщение о том, что Чубайс стал «организатором группы спонсоров» открывшегося в Тель-Авиве «Центра российских исследований» (ЦРС). «Враг. Лютый враг, ненавидящий Россию», — написал сенатор.

О новой работе Чубайса сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета, в котором разместился ЦРС. Центр займется изучением новейшей истории России после 1991 года — экономической, политической, социальной и культурной — и «всеобъемлющим исследованием возможного будущего России на основании событий недавнего прошлого».

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      Марина Совина
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