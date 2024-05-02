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23:11, 2 мая 2024Россия

Чубайс рассказал о своей новой работе

Чубайс объяснил создание ЦРС в Израиле попыткой понять новейшую историю России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал цели Центра российских исследований (CRS) в Тель-Авивском университете, где он выступил «организатором группы спонсоров». Об этом он рассказал журналисту Алексею Венедиктову (признан Минюстом России иноагентом).

«Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок», — объяснил Чубайс, отметив, что это позволит «получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем».

Ранее 2 мая стало известно, что Анатолий Чубайс стал «организатором группы спонсоров» открывшегося в Израиле Центра российских исследований (ЦРС). О его новой работе сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета, в котором разместился ЦРС. Центр займется изучением новейшей истории России после 1991 года. Подчеркивается, что проект носит аполитичный характер и нацелен на сугубо академические исследования.

О том, что Чубайс профинансировал новый Центр российских исследований в Тель-Авивском университете, стало известно в феврале.

С 2008 по 2020 год Чубайс занимал кресло главы госкорпорации «Роснано», а после стал специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Чубайс покинул эту должность и уехал из России.

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      Марина Совина
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