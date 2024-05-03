МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины

МВД РФ объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко по уголовной статье

МВД России объявило в розыск секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомственную базу розыска.

По какой статье ведется розыск, в базе не уточняется.

2 мая МВД РФ объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины (СБУ) и депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), а также бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко, входившего в СНБО.

В декабре 2023 года Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинения Петренко, а феврале этого года — Наливайченко. Им вменяют участие в принятии преступного решения о начале антитеррористической операции в Донбассе.