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12:23, 22 декабря 2023Силовые структуры

В России предъявили заочные обвинения бывшим членам СНБ Украины

СКР предъявил заочные обвинения бывшим членам СНБ Украины

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинения бывшим членам Совета национальной безопасности (СНБ) Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, Павел Петренко, который с 2014 по 2019 год занимал должность министра юстиции, и Виталий Ярема, который в 2014 году был первым вице-премьер-министром, приняли преступное решение о начале антитеррористической операции в Донбассе.

В ведомстве заявили о принятии мер к розыску и аресту обвиняемых.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом).

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      Илона Палей
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