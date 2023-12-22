В России предъявили заочные обвинения бывшим членам СНБ Украины

СКР предъявил заочные обвинения бывшим членам СНБ Украины

Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинения бывшим членам Совета национальной безопасности (СНБ) Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, Павел Петренко, который с 2014 по 2019 год занимал должность министра юстиции, и Виталий Ярема, который в 2014 году был первым вице-премьер-министром, приняли преступное решение о начале антитеррористической операции в Донбассе.

В ведомстве заявили о принятии мер к розыску и аресту обвиняемых.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом).