Глава ФБК Певчих объявлена в розыск

МВД России объявило в розыск главу ФБК Певчих

МВД России объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

Она разыскивается за совершение преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса.

18 декабря сообщалось, что Владимирский областной суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб на решения по искам основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) к исправительной колонии №6, где он отбывал наказание с июня 2022 года. Его вывезли оттуда в учреждение, которое находится в другом регионе, однако другие подробности его местонахождения не сообщаются.