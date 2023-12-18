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13:51, 18 декабря 2023Силовые структуры

Владимирский суд выяснит местонахождение Навального

Суд Владимира направит запрос в ФСИН для установления местонахождения Навального

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Владимирский областной суд в очередной раз отложил рассмотрение апелляционных жалоб на решения по искам Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) к исправительной колонии №6. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По его данным, причиной стала невозможность участия Навального посредством видеоконференцсвязи в судебном заседании. Суд направит запрос для установления его местонахождения в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) и ее региональное управление.

Ранее стало известно, что Навального вывезли из исправительной колонии №6 во Владимирской области, в которой он отбывал наказание с июня 2022 года. Известно, что его перевезли в учреждение, которое находится в другом регионе, однако другие подробности его местонахождения не сообщаются.

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      Олеся Мицкевич
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