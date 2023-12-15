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12:34, 15 декабря 2023Силовые структуры

Стало известно местонахождение Навального

ФСИН: Навального вывезли из колонии во Владимирской области в другой регион
Алексей Навальный

Алексей Навальный. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) вывезли из исправительной колонии номер шесть во Владимирской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на справку ФСИН.

Навального перевезли в учреждение, которое находится в другом регионе. При этом не уточняется, куда именно.

Ранее стало известно, что осужденный якобы больше не числится во владимирской ИК-6, где он был с июня 2022 года. Его местонахождение было неизвестно, а адвокатов не пускали к нему с 6 декабря.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии. По версии следствия, не позднее 2014 года он создал экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь НКО, среди которых были фирмы и фонды.

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