В Кремле ответили на вопрос о местонахождении Навального

Песков заявил, что Кремль не следит за судьбой Навального

В Кремле не намерены отлеживать судьбу отбывающего тюремный срок российского оппозиционного политика Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Так на вопрос о местонахождении оппозиционера ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, Кремлю неизвестно местонахождение политика, отбывающего наказание. «Нет, мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбы заключенных и процесс собственно пребывания их в соответствующих учреждениях», — сказал он.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Навальный якобы больше не числится во владимирской ИК-6, где он находился с июня 2022 года. Его местонахождение было неизвестно, а адвокатов не пускали к нему с 6 декабря.

Позднее Shot со ссылкой на источник сообщал, что Навальный «жив-здоров и чувствует себя хорошо». Уточнялось, что политик по-прежнему находится во Владимирской области.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии. При этом прокурор требовал приговорить его к 20 годам колонии.

По данным следствия, не позднее 2014 года он создал экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь НКО, среди которых были фирмы и фонды.