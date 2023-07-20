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17:12, 20 июля 2023Силовые структуры

Прокурор потребовал 20 лет колонии Навальному

Прокурор потребовал 20 лет колонии Навальному по делу об экстремистском сообществе

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Прокурор потребовал приговорить Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, включен Минюстом в реестр иностранных агентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) к 20 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

Государственный обвинитель потребовал признать Навального по ч. 3 ст. 282.1 Уголовного кодекса России, а также в финансировании экстремистской деятельности и публичных призывов к ней, и потребовал назначить ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Второго фигуранта дела Даниэля Холодного, который был техническим директором YouTube-канала Навального, прокурор потребовал признать виновным в создании экстремистского сообщества и организации деятельности экстремистских организаций и назначить ему наказание в виде 10 лет колонии строго режима.

По данным следствия, не позднее 2014 года Навальный создал экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь НКО, среди которых были фирмы и фонды.

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