Стало известно о состоянии Навального

Shot: Навальный чувствует себя хорошо и остается во Владимирской области

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) «жив-здоров и чувствует себя хорошо», сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на неназванный источник.

Добавляется также, что он по-прежнему находится во Владимирской области.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Навальный якобы больше не числится во владимирской ИК-6, где он находился с июня 2022 года. Его местонахождение было неизвестно, а адвокатов не пускали к нему с 6 декабря.

В сентябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Алексею Навальному по делу об экстремизме. Уточнялось, что время, уже проведенное Навальным в заключении, будет засчитано в общий срок наказания из расчета один день за один день. Был утвержден и перевод Навального в колонию особого режима.