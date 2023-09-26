Суд утвердил перевод Навального в колонию особого режима

Суд признал законным приговор Навальному по делу об экстремизме

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) по делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что время, уже проведенное Навальным в заключении, будет засчитано в общий срок наказания из расчета один день за один день. После решения суда приговор вступил в силу. Таким образом, утвержден перевод Навального в колонию особого режима. В данный момент он содержится в колонии строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

Еще один фигурант дела — Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального. Ему вменяется финансирование экстремистской деятельности и участие в экстремистском сообществе. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии. При этом прокурор требовал приговорить его к 20 годам колонии.

По данным следствия, не позднее 2014 года он создал экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь НКО, среди которых были фирмы и фонды.