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18:30, 26 сентября 2023Силовые структуры

Суд утвердил перевод Навального в колонию особого режима

Суд признал законным приговор Навальному по делу об экстремизме

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) по делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что время, уже проведенное Навальным в заключении, будет засчитано в общий срок наказания из расчета один день за один день. После решения суда приговор вступил в силу. Таким образом, утвержден перевод Навального в колонию особого режима. В данный момент он содержится в колонии строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

Еще один фигурант дела — Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального. Ему вменяется финансирование экстремистской деятельности и участие в экстремистском сообществе. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии. При этом прокурор требовал приговорить его к 20 годам колонии.

По данным следствия, не позднее 2014 года он создал экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь НКО, среди которых были фирмы и фонды.

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    Алина Гончарова
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