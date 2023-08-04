Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима

Мосгорсуд осудил на 19 лет Навального за создание экстремистского сообщества

Мосгорсуд приговорил к 19 годам колонии Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом пишет ТАСС.

По части 3 статьи 282.1 Уголовного кодекса России его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. Навальный будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным следствия, не позднее 2014 года Навальный создал экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь НКО, среди которых были фирмы и фонды.

Ранее стало известно, что второго фигуранта дела Даниэля Холодного, который был техническим директором YouTube-канала Навального, прокурор потребовал признать виновным в создании экстремистского сообщества и организации деятельности экстремистских организаций и назначить ему наказание в виде десяти лет колонии строгого режима.