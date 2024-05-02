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21:33, 2 мая 2024Силовые структуры

МВД объявило в розыск экс-главу СБУ Наливайченко

МВД объявило в розыск экс-главу СБУ и депутата Рады Наливайченко

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

МВД РФ объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины (СБУ) и депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). В отношении него возбудили уголовное дело по статье о призывах к насилию в отношении российских военных, следует из базы ведомства, пишет ТАСС.

«Наливайченко Валентин Александрович. Дата рождения: 08.06.1966. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, по какой конкретно статье ведется розыск.

В феврале этого года российские следователи заочно предъявили обвинения в военных преступлениях экс-главе Службы безопасности Украины Валентину Наливайченко.

По данным СК, он принял решение о начале проведения так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, в результате которой были обстреляны населенные пункты и пострадали более тысячи человек.

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      Марина Совина
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