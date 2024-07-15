Экс-глава СБУ Наливайченко и экс-руководитель СНБО Украины Литвиненко заочно арестованы

В Москве суд заочно арестовал Наливайченко и Литвиненко за военные преступления

Начало событий в новости МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко по делу о военных преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Наливайченко и Литвиненко обвиняются по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

2 мая МВД РФ объявило в розыск Наливайченко. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о призывах к насилию в отношении российских военных.

3 мая МВД России объявило в розыск Литвиненко по уголовной статье.

