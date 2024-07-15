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10:56, 15 июля 2024Силовые структуры

Экс-глава СБУ Наливайченко и экс-руководитель СНБО Украины Литвиненко заочно арестованы

В Москве суд заочно арестовал Наливайченко и Литвиненко за военные преступления
Начало событий в новости МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко по делу о военных преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Наливайченко и Литвиненко обвиняются по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

2 мая МВД РФ объявило в розыск Наливайченко. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о призывах к насилию в отношении российских военных.

3 мая МВД России объявило в розыск Литвиненко по уголовной статье.

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      Анна Габай
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