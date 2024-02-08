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12:52, 8 февраля 2024Силовые структуры

В России заочно обвинили бывшего главу СБУ Наливайченко в военных преступлениях

СКР заочно обвинил экс-главу СБУ Наливайченко и замсекретаря СНБО Литвиненко

Фото: Yuliia Ovsiannikova / Globallookpress.com

Российские следователи заочно предъявили обвинения в военных преступлениях экс-главе Службы безопасности Украины (СБУ) Валентину Наливайченко и бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Александру Литвиненко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, они приняли решение о начале проведения так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, в результате которой были обстреляны населенные пункты и пострадали более тысячи человек.

Принимаются меры к их розыску и аресту.

18 января сообщалось, что СКР заочно обвинил экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Нацбанка Украины Степана Кубива в финансировании АТО. Они в числе прочих украинских чиновников принимали решение о начале операции.

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      Любовь Ширижик
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