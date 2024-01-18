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10:40, 18 января 2024Силовые структуры

Экс-министра финансов и экс-главу Нацбанка Украины заочно обвинили в России

СКР заочно обвинил экс-министра финансов и экс-главу Нацбанка Украины

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) заочно обвинил экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Нацбанка Украины Степана Кубиве в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, Шлапак и Кубива в числе прочих принимали решение о начале операции, а также обеспечивали ее финансирование из средств госбюджета. Принимаются меры к розыску и аресту фигурантов.

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