Экс-министра финансов и экс-главу Нацбанка Украины заочно обвинили в России

СКР заочно обвинил экс-министра финансов и экс-главу Нацбанка Украины

Следственный комитет России (СКР) заочно обвинил экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Нацбанка Украины Степана Кубиве в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, Шлапак и Кубива в числе прочих принимали решение о начале операции, а также обеспечивали ее финансирование из средств госбюджета. Принимаются меры к розыску и аресту фигурантов.