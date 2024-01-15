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08:50, 15 января 2024Силовые структуры

СКР даст оценку всем преступлениям против жителей Донбасса и Новороссии

Бастрыкин: СК даст оценку преступлениям против жителей Донбасса и Новороссии

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) даст уголовно-правовую оценку всем преступлениям против жителей Донбасса и Новороссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СКР Александра Бастрыкина.

Бастрыкин заявил, что это важно не только в уголовно-правовом, но и в историческом аспекте. Именно так будущие поколения смогут узнать о жизни жителей Донбасса. Он отметил, что следователи уже заочно обвинили многих должностных лиц Вооруженных сил Украины (ВСУ), но подобные расследования продолжаются.

Всего с 2014 года было возбуждено более четырех тысяч дел о зверствах на Донбассе. А за расправы над мирными гражданами, жесткое обращение с мирным населением и пленными осуждены уже 200 военных ВСУ. Среди них много участников бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее стало известно, что председатель СКР Бастрыкин во время совещания в Мариуполе рассказал о завершении расследования уголовного дела в отношении командира 26-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андраника Гаспаряна.

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      Екатерина Кашурникова
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