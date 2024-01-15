Бастрыкин раскрыл число осужденных военных ВСУ за преступления в ЛНР и ДНР

Бастрыкин: 242 украинских военных осудили за преступления в ЛНР и ДНР

СКР даст оценку всем преступлениям против жителей Донбасса и Новороссии

Начало событий в новости СКР даст оценку всем преступлениям против жителей Донбасса и Новороссии

В 2023 году 242 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) осудили за преступления против граждан Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Такие данные раскрыл глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

По его словам, ряд украинских военных получили пожизненные сроки за совершенные ими преступления против мирного населения.

Он отметил, что российские следователи предъявили также обвинения представителям высшего военного командования Украины за приказы об обстрелах городов и сел Донбасса в период с 2014 по 2016 год.

Бастрыкин пообещал, что его ведомство даст уголовно-правовую оценку всем преступлениям против жителей Донбасса и Новороссии. Он считает это важным не только в уголовно-правовом, но и в историческом аспекте.