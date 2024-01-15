Бастрыкин рассказал о террористических преступлениях в условиях СВО

Бастрыкин: в суды направлены 227 дел о терроризме в условиях СВО

Бастрыкин раскрыл число осужденных военных ВСУ за преступления в ЛНР и ДНР

Начало событий в новости Бастрыкин раскрыл число осужденных военных ВСУ за преступления в ЛНР и ДНР

Следственный комитет России (СКР) в 2023 году направил в суды 227 уголовных дел о террористических преступлениях. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, к уголовной ответственности привлечены 280 человек, в том числе за финансирование терроризма — завершено расследование 34 дел, возбужденных по этой статье.

Он добавил, что в условиях специальной военной операции (СВО) террористические преступления совершаются украинскими спецслужбами, которые не гнушаются такими методами.

Глава СКР также отметил рост экстремизма на 62 процента по сравнению с 2022 годом. Следователи передали судам на рассмотрение в минувшем году 430 уголовных дел этой категории.

В 2023 году 242 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) осудили за преступления против граждан Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Некоторые из них получили пожизненные сроки.