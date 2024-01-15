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10:02, 15 января 2024Силовые структуры

Раскрыта масштабная афера с поставками древесины для нужд СВО

Бастрыкин: раскрыта афера на 27 млн рублей с поставками древесины для нужд СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости Бастрыкин рассказал о террористических преступлениях в условиях СВО

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Следователи раскрыли масштабную аферу с поставками древесины для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, в Москве ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве, причинившего ущерб в 27 миллионов рублей. Под следствие попали должностные лица департамента военного имущества и управления имуществом специальных проектов Минобороны России, а также сотрудники инвестиционной финансовой компании «РНГС Капитал».

По данным СКР, средства были похищены при реализации договоров по перевозке древесины общей стоимостью 119 миллионов рублей.

Кроме того, ведется расследование по фактам хищения денег, направленных на материальное и техническое обеспечение СВО и гуманитарную помощь военным, выполняющим служебный долг.

Бастрыкин также сообщил, что СКР в 2023 году направил в суды 227 уголовных дел о террористических преступлениях. К уголовной ответственности привлечены 280 человек, в том числе за финансирование терроризма — завершено расследование 34 дел, возбужденных по этой статье.

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      Любовь Ширижик
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