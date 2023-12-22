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13:53, 22 декабря 2023Силовые структуры

Командира ВСУ объявили в розыск за приказ обстрелять жилые дома в ЛНР

Командир бригады ВСУ Гаспарян объявлен в розыск за приказ обстрелять дома в ЛНР

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении командира 26-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андраника Гаспаряна. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время совещания в Мариуполе.

Гаспарян объявлен в розыск. Он заочно обвиняется в том, что подчиненные по его приказу 12 июля 2020 года обстреляли жилые дома в Стаханове Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее СК предъявил заочное обвинение латышу Гундерасу Калве, состоявшему в батальоне «Карпатская Сечь». Его дело направлено в суд для заочного осуждения.

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      Олеся Мицкевич
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