СК предъявил заочные обвинения латышу, состоявшему в батальоне «Карпатская Сечь»

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочные обвинения латышу Гундерасу Калве, состоявшему в батальоне «Карпатская Сечь». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 23 февраля 2021 году в Екабпилсе Латвийской Республики Калве повредил часть надгробного памятника на месте захоронения красноармейцев. Отмечается, что после начала специальной военной операции он вступил в батальон и стал наемником. Мужчину объявили в розыск.

Следователи направили дело в суд для заочного осуждения.

Ранее СКР заочно предъявил обвинения бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины. Павел Петренко, который с 2014 по 2019 годы занимал должность министра юстиции, и Виталий Яреме, который в 2014 году был первым вице-премьер-министром, приняли преступное решение о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

