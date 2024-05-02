Россия объявила в розыск бывшего украинского министра

МВД РФ объявила в розыск экс-министра юстиции Украины Петренко

Россия объявила в розыск бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко, входившего в Совет национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает ТАСС.

Данные украинского политика появились в базе МВД России. Он разыскивается в связи с привлечением к уголовной ответственности, статья не указана.

В декабре 2023 года Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинения бывшим членам СНБО Павлу Петренко, занимавшему министерский пост с 2014 по 2019 год, и Виталию Яреме, который в 2014 году был первым вице-премьер-министром.

Российские следователи вменяют им участие в принятии преступного решения о начале антитеррористической операции в Донбассе.