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01:22, 3 мая 2024Мир

Cенаторы США обсудили с представителями МУС возможный арест Нетаньяху

Axios: сенаторы США обсудили с представителями МУС вопрос об аресте Нетаньяху

Фото: Jim Young / Reuters

Американские сенаторы провели тайные переговоры с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда (МУС) по вопросу возможной выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда других членов правительства страны. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в прошедшей онлайн встрече приняли участие сенаторы от обеих американских партий. Политики выразили беспокойство из-за возможной выдачи ордеров на арест израильских лидеров. Другие подробности обсуждения не сообщаются.

Ранее представители Конгресса США предупредили МУС, что в случае выдачи ордера на арест израильских чиновников Вашингтон примет ответные меры. При этом позиция членов Республиканской и Демократической партий по Израилю совпадает.

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      Евгений Силаев
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