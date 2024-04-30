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03:22, 30 апреля 2024Мир

В Конгрессе США отреагировали на расследование МУС против Израиля

Axios: Конгресс США готовит ответ на расследование МУС против Израиля

Фото: Jim Bourg / Reuters

Представители Конгресса США предупредили Международный уголовный суд (МУС), что в случае выдачи ордера на арест израильских чиновников Вашингтон примет ответные меры. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что соответствующий законопроект находится в разработке. При этом позиция членов Республиканской и Демократической партий по Израилю совпадает.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу МУС в Гааге ордеров на арест высокопоставленных израильских должностных лиц в рамках расследования преступлений в секторе Газа.

По данным источников американского телеканала NBC News, МУС на этой неделе может выдать ордера на арест Биньямина Нетаньяху и высокопоставленных военных чиновников в связи с боевыми действиями в секторе Газа.

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      Евгений Силаев
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