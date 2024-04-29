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23:45, 29 апреля 2024Мир

Нетаньяху попросил Байдена помочь предотвратить выдачу ордеров МУС на арест

Axios: Нетаньяху попросил Байдена предотвратить выдачу ордеров МУС на арест
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордеров на арест высокопоставленных израильских должностных лиц, обвиняемых в совершении преступлений в секторе Газа. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники в Израиле.

По их словам, 28 апреля Нетаньяху в ходе телефонного разговора с Байденом выразил обеспокоенность ситуацией, которая складывается из-за позиции МУС по сектору Газа вокруг ряда израильских чиновников. Он попросил американского лидера помочь не допустить выдачу МУС ордеров на их арест.

Также политики обсудили ситуацию с заложниками, необходимость увеличения гуманитарной помощи в зоне боевых действий в Газе и защиту Израиля от иранских ракет.

По данным источников американского телеканала NBC News, МУС на этой неделе может выдать ордера на арест Биньямина Нетаньяху и высокопоставленных военных чиновников в связи с боевыми действиями в секторе Газа.

Ранее The New York Times писала, что американские официальные лица были возмущены тем, что Израиль не проконсультировался с Вашингтоном перед тем, как нанести удар по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. По их мнению, Израиль «сильно просчитался», полагая, что Иран не предпримет ответных действий.

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      Марина Совина
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