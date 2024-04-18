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02:21, 18 апреля 2024Мир

Стало известно о возмущении США решением Израиля

NYT: в США были возмущены, что Израиль не советовался перед ударом по Дамаску

Фото: Ammar Safarjalani / XinHua / Reuters

Американские официальные лица были возмущены тем, что Израиль не проконсультировался с Вашингтоном перед тем, как нанести удар по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Об этом стало известно газете The New York Times (NYT).

Как рассказали источники издания, несмотря на публичную поддержку США еврейскому государству, в частном порядке американские чиновники выразили возмущение тем, что Израиль принял такое решение, не посоветовавшись с Соединенными Штатами. По мнению официальных лиц, Израиль «сильно просчитался», полагая, что Иран не предпримет ответных действий.

1 апреля Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В итоге было разрушено иранское консульство. Пострадали все, кто находился на его территории.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Сирии.

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      Марина Совина
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