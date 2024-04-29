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15:52, 29 апреля 2024Мир

В США назвали возможный срок выдачи ордера на арест премьера Израиля от МУС

NBC News: МУС может на этой неделе выдать ордер на арест премьера Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Международный уголовный суд (МУС) на этой неделе может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и высокопоставленных военных чиновников в связи с боевыми действиями в секторе Газа. Такой срок назвал американский телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

Собеседник отметил, что этот потенциальный шаг вызывает обеспокоенность в Израиле. На телеканале в США также подчеркнули, что государство сейчас работает над тем, чтобы предотвратить выдачу ордеров, обращаясь к дипломатическим каналам.

Газета Maariv в своем материале указывала, что Нетаньяху серьезно взволновала перспектива выдачи на его имя МУС в Гааге ордера на арест из-за военных действий в секторе Газа.

Еще раньше премьер-министр Нетаньяху пообещал бороться с планами США ввести санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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      Анна Щербакова
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