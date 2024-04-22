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13:08, 22 апреля 2024Мир

Нетаньяху пообещал изо всех сил бороться с санкциями США против ЦАХАЛ

Премьер Израиля Нетаньяху пообещал бороться с санкциями США против ЦАХАЛ

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться с планами США ввести санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает газета Associated Press.

«Если кто-то думает, что может ввести санкции в отношении подразделения ЦАХАЛ, то я буду бороться с этим изо всех сил», — заявил политик.

Это решение станет первым случаем, когда США введут санкции в отношении подразделения израильских вооруженных сил. Данный факт может обострить отношения между Тель-Авивом и Вашингтоном, которые осложнились из-за конфликта в секторе Газа.

По информации издания, официальные лица США отказались назвать подразделение, которое подвергнется ограничениям, однако израильские лидеры и местные СМИ думают, что речь идет о «Нецах Иегуда». Этот пехотный батальон был основан в начале 2000-х годов, куда набирают ультрарелигиозных евреев.

Ранее издание Axios сообщило о том, что США в ближайшие дни должны объявить санкции против подразделения ЦАХАЛ. Вашингтон обвиняет Тель-Авив в нарушении прав человека на Западном Берегу реки Иордан — территории Палестины, занятой израильской армией, которые имели место до нападения палестинских боевиков на Израиль.

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      Дарья Устьянцева
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