Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:39, 21 апреля 2024Мир

США введут санкции против израильской армии

Axios: США введут санкции против батальона ЦАХАЛ «Нецах Иегуда»

Фото: Ammar Awad / Reuters

США впервые введут санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), об этом в ближайшие дни объявит госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

В ограничительные списки попадет батальон «Нецах Иегуда» за нарушения прав человека на Западном Берегу реки Иордан — территории Палестины, занятой израильской армией, которые имели место до нападения палестинских боевиков на Израиль. Санкции не позволят батальону и его служащим получать какую-либо американскую военную помощь или проходить обучение у инструкторов из США.

Расследование проводилось также в отношении нескольких других подразделений армии и полиции. По словам собеседника издания, они не будут подвергнуты санкциям благодаря исправлению проблем.

Материалы по теме:
«Израиль чувствует безнаказанность» Почему удар Ирана по Израилю может стать началом большой войны на Ближнем Востоке?
«Израиль чувствует безнаказанность»Почему удар Ирана по Израилю может стать началом большой войны на Ближнем Востоке?
15 апреля 2024
«Никто не знает, что сделает Иран» Почему США удерживают Израиль от ответного удара по Ирану?
«Никто не знает, что сделает Иран»Почему США удерживают Израиль от ответного удара по Ирану?
15 апреля 2024
«Враг моего врага — мой друг» Почему Иран и Израиль забыли о дружбе и стали злейшими врагами, готовыми начать войну?
«Враг моего врага — мой друг»Почему Иран и Израиль забыли о дружбе и стали злейшими врагами, готовыми начать войну?
17 апреля 2024

Расследование против батальона «Нецах Иегуда» началось в конце 2022 года, когда солдат обвинили в причастности к нескольким случаям насилия в отношении палестинского гражданского населения.

Ранее The New York Times писала, что американские официальные лица были возмущены тем, что Израиль не проконсультировался с Вашингтоном перед тем, как нанести удар по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. По их мнению, Израиль «сильно просчитался», полагая, что Иран не предпримет ответных действий.

1 апреля Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В итоге было разрушено иранское консульство. Пострадали все, кто находился на его территории.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Сирии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве арестовали троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии. Как воруют у военных на Украине?

      Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

      Гол и пас Кузнецова помогли «Каролине» стартовать в плей-офф НХЛ с победы

      Раскрыта цена самой дорогой квартиры в старых домах Москвы

      В США предрекли значительные успехи российских войск на нескольких направлениях

      Назван российский город с наибольшим количеством электрокаров

      Мужчина представился сотрудником спецслужб и изнасиловал россиянку

      США введут санкции против израильской армии

      Названы сроки выхода нового сезона «Игры в кальмара»

      Киркоров бросил свою подругу посреди трассы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше