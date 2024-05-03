Россияне стали чаще покупать книги по психологии

«Известия»: в 1 квартале 2024 года в России выросли продажи книг по психологии

За первый квартал 2024 года продажи книг по психологии в бумажном, электронном и аудио форматах выросли. О том, что россияне стали чаще приобретать такую литературу, пишут «Известия» со ссылкой на представителей рынка.

Отмечается, что самым популярным отечественным автором стала Ольга Примаченко, а среди зарубежных — Дейл Карнеги. Рост спроса на книги по психологии отмечают представители издательств АСТ и «Альпина», а также онлайн-платформы «Литрес».

Параллельно с этим растет популярность встреч с читателями психологов, коучей и мотивационных спикеров. Так, с автором книг «Это же ребенок!» и «Это же подросток!» Викторией Дмитриевой в Москве и Санкт-Петербурге суммарно встретились 2,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что многие предприниматели находят время для чтения. Больше половины бизнесменов (58 процентов) читали книги в последние три месяца.