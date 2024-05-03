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01:55, 3 мая 2024Бывший СССР

Озвучена причина отказа властей Грузии от приглашения в США

Премьер Грузии отказался от визита в США из-за требования к закону об иноагентах

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от приглашения нанести визит в США, поскольку ему выдвинули требование, противоречащее духу партнерства. Это следует из заявления пресс-службы МИД республики, последовавшего после объявления посла США, что грузинские власти отказались от переговоров о стратегическому партнерству, передает ТАСС.

«Хотелось бы уточнить, что премьер-министр был приглашен в США с оговоркой, что перед визитом парламент Грузии должен был временно прекратить обсуждение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния"», — объяснили в пресс-службе МИДа Грузии. Там добавили, что подобные условия не соответствуют принципам партнерства, основанного на взаимном уважении и доверии.

Ранее посол США в Грузии Робин Данниган сообщила, что высокие должностные лица правительства Грузии были приглашены для обсуждения любых вопросов стратегического партнерства и помощи США, однако они ответили отказом. Она также отметила, что США призывает Тбилиси «вновь подтвердить приверженность евроатлантическому будущему Грузии», как это написано в конституции страны.

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      Александра Синицына
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