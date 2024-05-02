Власти Грузии отказались от приглашения в США

Власти Грузии отказались от приглашения посетить США для обсуждения партнерства

Представители властей Грузии отказались от приглашения посетить США для обсуждения вопросов партнерства между двумя государствами. Об этом говорится в заявлении посла США в Грузии Робин Данниган, передает ТАСС.

«Недавно мы пригласили высоких должностных лиц правительства Грузии для обсуждения любых вопросов стратегического партнерства и помощи США с высокими должностными лицами Соединенных Штатов. К сожалению, грузинская сторона предпочла отказаться от этого приглашения», — говорится в заявлении посла.

Кроме того она отметила, что США призывает Тбилиси «вновь подтвердить приверженность евроатлантическому будущему Грузии» как это написано в конституции страны. США, добавила посол, привержены прочным отношениям со страной.

Ранее в посольстве США в Грузии раскритиковали принятый парламентом во втором чтении законопроект об иноагентах. Там считают, что он ставит страну на «опасный путь» и несовместим с демократическими ценностями.

