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12:46, 2 мая 2024Мир

Посольство США предупредило Грузию об опасном пути из-за закона об иноагентах

Посольство США в Тбилиси: закон об иноагентах ставит Грузию на опасный путь

Фото: Thomas Körbel / dpa / Globallookpress.com

Закон об иноагентах ставит Грузию на опасный путь и несовместим с демократическими ценностями. Об этом говорится в заявлении посольства США в Тбилиси на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Этот закон и антизападная риторика правящей партии "Грузинская мечта" ставят страну на опасный путь. Заявления и действия правительства несовместимы с демократическими ценностями, которые являются основой членства в Европейском союзе (ЕС) и НАТО, и подрывают путь евроатлантической интеграции Грузии», — подчеркнули в дипмиссии.

Посольство также осудило насилие в отношении мирных демонстрантов в Тбилиси, в том числе журналистов.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО. По его мнению, принятие этого законопроекта подорвет гражданское общество в Грузии.

1 мая парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах во втором чтении. Парламент принял спорный законопроект вопреки протестам оппозиции, которые вспыхнули в стране. На митингах правоохранители задержали десятки человек.

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      Семен Александров
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