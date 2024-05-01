Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении
Парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах во втором чтении. Трансляция пленарного заседания велась на сайте законодательного органа.
«83 в поддержку, 23 — против. Проект принят во втором чтении», — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. В дальнейшем депутаты должны будут рассмотреть закон «О прозрачности иностранного влияния» в комитетах и на пленарном заседании в третьем чтении.
Парламент принял спорный законопроект вопреки протестам оппозиции, которые вспыхнули в стране. На митингах правоохранители задержали десятки человек.
Из-за действий грузинских властей в Европарламенте захотели лишить республику статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Также прозвучал призыв прекратить финансирование со стороны ЕС и ввести санкции против лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.