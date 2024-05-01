Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении

Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении вопреки протестам

Парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах во втором чтении. Трансляция пленарного заседания велась на сайте законодательного органа.

«83 в поддержку, 23 — против. Проект принят во втором чтении», — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. В дальнейшем депутаты должны будут рассмотреть закон «О прозрачности иностранного влияния» в комитетах и на пленарном заседании в третьем чтении.

Парламент принял спорный законопроект вопреки протестам оппозиции, которые вспыхнули в стране. На митингах правоохранители задержали десятки человек.

Из-за действий грузинских властей в Европарламенте захотели лишить республику статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Также прозвучал призыв прекратить финансирование со стороны ЕС и ввести санкции против лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.