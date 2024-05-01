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19:28, 1 мая 2024Бывший СССР

Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении

Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении вопреки протестам

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах во втором чтении. Трансляция пленарного заседания велась на сайте законодательного органа.

«83 в поддержку, 23 — против. Проект принят во втором чтении», — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. В дальнейшем депутаты должны будут рассмотреть закон «О прозрачности иностранного влияния» в комитетах и на пленарном заседании в третьем чтении.

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Парламент принял спорный законопроект вопреки протестам оппозиции, которые вспыхнули в стране. На митингах правоохранители задержали десятки человек.

Из-за действий грузинских властей в Европарламенте захотели лишить республику статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Также прозвучал призыв прекратить финансирование со стороны ЕС и ввести санкции против лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

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      Мария Борисова
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