В Тбилиси задержали десятки участников митинга против закона об иноагентах

Полиция Тбилиси задержала 63 участника митинга против закона об иноагентах

Полиция задержала десятки человек во время акции протеста против закона об иноагентах, которая проходит в Тбилиси на проспекте Руставели. Об этом сообщил замминистра МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, пишет ТАСС.

По его словам, правоохранители задержали 63 участника митинга по статьям 166 и 173 — за мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям полиции.

Дарахвелидзе добавил, что при разгоне протестной акции серьезно пострадали шесть полицейских.

Грузинский закон об иностранных агентах предполагает необходимость регистрировать неправительственные организации и СМИ, если 20 процентов их годового дохода составляют поступления из-за границы. 29 апреля депутаты приняли документ во втором чтении, а на следующий день начался очередной митинг оппозиции.