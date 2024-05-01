В Тбилиси задержали десятки участников митинга против закона об иноагентах
Полиция задержала десятки человек во время акции протеста против закона об иноагентах, которая проходит в Тбилиси на проспекте Руставели. Об этом сообщил замминистра МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, пишет ТАСС.
По его словам, правоохранители задержали 63 участника митинга по статьям 166 и 173 — за мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям полиции.
Дарахвелидзе добавил, что при разгоне протестной акции серьезно пострадали шесть полицейских.
Грузинский закон об иностранных агентах предполагает необходимость регистрировать неправительственные организации и СМИ, если 20 процентов их годового дохода составляют поступления из-за границы. 29 апреля депутаты приняли документ во втором чтении, а на следующий день начался очередной митинг оппозиции.