Президент Грузии призвала прекратить разгон протестующих в Тбилиси

Президент Грузии Зурабишвили призвала главу МВД прекратить разгон активистов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить в Тбилиси разгон протестующих против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает Ambebi со ссылкой на ее заявление.

«Я обращаюсь к министру внутренних дел немедленно прекратить разгон мирной демонстрации, применение непропорциональной силы, насилие в отношении молодых людей, пришедших с голыми руками», — говорится в публикации.

Зурабишвили подчеркнула, что акция носит мирный характер и не представляет никакой угрозы порядку в столице.

29 апреля грузинские депутаты во втором чтении поддержали законопроект об иноагентах. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа. Вместе с тем никаких ограничений для их деятельности не вводится.

На следующий день протестующие вышли на акцию против законопроекта в Тбилиси. Полиция начала разгонять собравшихся у здания парламента.