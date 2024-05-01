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00:47, 1 мая 2024Мир

Полиция начала задерживать демонстрантов на митинге в Грузии

Полиция в Тбилиси начала задерживать митингующих против закона об иноагентах

Фото: Nicolo Vincenzo / Global Look Press

Полиция начала задерживать демонстрантов на митинге против закона об иностранных агентах в Тбилиси. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источников, сотрудники правоохранительных органов перекрыли части подходов к зданию парламента Грузии, возле которого проходит митинг. Примерно в 19:00 (20:00 по московскому времени) сотрудники сил правопорядка начали точечные задержания. Массовых задержаний на митинге пока нет.

Ранее полиция применила перцовый газ против протестующих в Тбилиси. Между полицией и протестующими против закона об иноагентах возникла потасовка.

29 апреля депутаты во втором чтении поддержали законопроект об иноагентах. Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа. Вместе с тем никаких ограничений для их деятельности не вводится.

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      Марина Совина
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